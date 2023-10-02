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Военная операция на Украине

ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что удар наносился со стороны Леонидовки

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесен со стороны ВСУ по Горловке в Донецкой Народной Республике, выпущено 15 ракет, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Удар наносился со стороны Леонидовки в 06:40 мск. Перед этим в 06:35 город был подвергнут обстрелу кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале уточнил, что обстрелу подвергся поселок шахты им. В. И. Ленина. 

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