В Барнауле из-за тумана задержали пять авиарейсов

Один самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту города

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Туман в Барнауле помешал пяти рейсам покинуть аэропорт города. Один самолет из Москвы не смог приземлиться, его перенаправили в Новосибирск. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту им. Титова.

"Аэрофлот", московский рейс, ушел в Новосибирск, должен был приземлиться в Барнауле. На перроне у нас сейчас три московских рейса от компаний S7, "Уральские авиалинии" и "Победа". Также ожидает вылета самолет в Казань от Utair и Red Wings в Екатеринбург", - рассказали в аэропорту, отметив, что причиной задержки стал туман.

Рейсы задержали до восстановления благоприятных метеоусловий. Также отмечается, что один пассажир авиакомпании "Победа" отказался от полета, остальные пассажиры этого рейса ожидают вылета в транзитном зале. Пассажиры оставшихся рейсов находятся на борту самолетов.