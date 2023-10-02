2 октября, 06:28

Не менее 25 человек пострадали при пожаре на северо-востоке Египта

Спасатели полагают, что в загоревшемся здании еще могут находиться люди

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек пострадали в результате пожара в здании управления сил безопасности в египетской провинции Исмаилия, расположенной на северо-востоке страны. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По его сведениям, все медицинские учреждения в провинции приведены в полную готовность для приема пострадавших. На настоящий момент возгорание удалось локализовать. Спасатели полагают, что в здании еще могут находиться люди, их поиски продолжаются, на месте находятся не менее 30 автомобилей скорой помощи.

Пожар в здании управления сил безопасности Исмаилии вспыхнул в ночь на понедельник. Ранее телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники на местах, что здание частично обрушилось, однако египетские власти данную информацию пока не подтвердили. Причины возгорания выясняются. 

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