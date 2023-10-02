2 октября, 05:34

У жителя Херсонской области изъяли пусковую установку для ракет

По словам мужчины, он планировал сдать устройство на металлолом

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Житель Скадовского района Херсонской области нашел в лесу пусковую установку для неуправляемых ракет, предположительно, от вертолета Ми-8. В дальнейшем он планировал сдать устройство на металлолом, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

"Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель с. Михайловка Скадовского района Херсонской области хранит устройство для запуска ракет. При отработке информации на придомовой территории в сарае под мешками стражи правопорядка обнаружили пусковую установку для неуправляемых ракет предположительно от вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полицейским, что установку он нашел в лесу, погрузил в прицеп своей машины, привез домой и планировал сдать на металлолом. В настоящее время устройство изъяли и направили на экспертизу. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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