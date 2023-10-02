В Красноярском крае арестовали подозреваемых в совершенном в 1994 году убийстве

В ближайшее время им предъявят обвинение

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Подозреваемых в убийстве фермера из Минусинска Красноярского края, совершенном в 1994 году, нашли и заключили под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать на территории города Минусинска. <...> Задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 102 УК РСФСР (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В мае 1994 года в правоохранительные органы обратилась женщина, рассказавшая о пропаже своего брата, директора фермерского хозяйства. Тогда местонахождения мужчины не установили и расследование уголовного дела приостановили. Позднее сотрудники Следственного комитета и оперативники уголовного розыска установили, что фермер стал жертвой преступления, к его убийству причастны два жителя Минусинска.

По информации следствия, в мае 1994 года два водителя фермера сговорились с целью завладеть его имуществом. Мужчины втроем поехали на "Камазе" в Красноярск для продажи продовольственных товаров. В Минусинском районе водители остановили автомобиль и застрелили фермера, его тело закопали в лесополосе. После этого они похитили продукты из грузовика и скрылись.