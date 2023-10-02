В Красноярском крае девочку госпитализировали после избиения одноклассницами

Полиция изучает обстоятельства случившегося

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Школьницу из Ачинска в Красноярском крае госпитализировали после того, как ее избили три девочки из параллельного класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Ачинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта четырех школьниц, в результате которого одна из девочек доставлена в медицинское учреждение. <...> В дежурную часть полиции поступило сообщение из городской детской больницы о том, что в учреждение доставлена 14-летняя ачинка с различными травмами. Инспекторами ПДН незамедлительно были приняты меры реагирования. Установлены все участницы конфликта, которые причинили телесные повреждения потерпевшей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что все девочки - учащиеся параллельных классов одной из школ Ачинска. "На учете в органах внутренних дел никто не состоит и ранее не состоял. Телесные повреждения причиняли трое из них одной в соседнем от образовательного учреждения дворе. В настоящее время сотрудниками полиции всесторонне изучаются обстоятельства случившегося", - пояснили в МВД.

По данным ведомства, с подростками и с их родителями провели беседы инспекторы ПДН и руководство отдела полиции. "В ходе проверки будет дана правовая оценка данному происшествию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сейчас необходимо дождаться окончания лечения ребенка и установления степени тяжести причиненных ей телесных повреждений", - отметили в полиции.