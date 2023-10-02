В Башкирии в пожаре погибли женщина и ребенок

Происшествие произошло в Зилаирском районе

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Женщина и ребенок 2022 года рождения погибли в результате пожара в деревянном доме в Зилаирском районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Рано утром пожарные МЧС России и добровольной пожарной команды выехали на пожар в трехквартирном доме по ул. Столичной в селе Зилаир. Дом размерами 8 на 12 м горел открытым пламенем по всей площади. <...> К сожалению, в ходе тушения обнаружены двое погибших: ребенок, 2022 г. р. и ее мать, 1986 г. р." - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прибывшие пожарные в течение 30 минут локализовали пожар, а чуть позже ликвидировали открытое горение.