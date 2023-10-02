В Оренбургской области завели дело по факту организации нелегальных речных рейсов

Обстоятельства преступления устанавливаются

ТАСС, 2 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту организации нелегальных речных перевозок, опасных для жизни пассажиров. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Установлено, что летом 2023 года нелегальные перевозчики на незарегистрированном маломерном судне "Галеон" оказывали возмездные услуги по перевозке пассажиров на Ириклинском водохранилище в Гайском районе Оренбургской области. При эксплуатации водного транспорта перевозчиком допущено превышение требований пассажировместимости, а также отсутствовал акт о готовности судна к эксплуатации, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья пассажиров", - говорится в сообщении.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обстоятельства преступления устанавливаются.