В Череповце возбудили дело против инспекторов заповедника за ловлю рыбы

Им вменяется превышение должностных полномочий по предварительному сговору

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении полномочий и незаконной ловле рыбы возбуждено в отношении трех инспекторов заповедника в Вологодской области. Они ловили рыбу сетями на путях ее нереста в Рыбинское водохранилище, ущерб оценен в 2,2 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех государственных инспекторов государственного природного биосферного заповедника, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности) и ч. 3 cт. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря 2022 по апрель 2023 года три инспектора заповедника организовали незаконный вылов рыбы запрещенными сетями на миграционных путях к местам нереста на особо охраняемых природных территориях - в акватории Рыбинского водохранилища, находящегося в ведении заповедника. Добытая рыба продавалась и в дальнейшем реализовывалась в торговых точках Вологды и Череповца. Ущерб оценен в 2,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Вологодской области. Проведено более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и их родственников, в транспортных средствах и на принадлежащих фигурантам объектах недвижимости.