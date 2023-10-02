В Хабаровске двое нетрезвых пассажиров подрались с водителем и кондуктором трамвая

Полиция проводит проверку

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские разбираются с конфликтом между пассажирами и кондуктором трамвая после сообщений о драке и стрельбе в центре Хабаровска. Об этом сообщили ТАСС в УМВД России по Хабаровскому краю.

"Поступило сообщение о драке. Было доведено о том, что два пассажира в состоянии алкогольного опьянения избивают кондуктора и водителя. Позднее в мессенджерах увидели сообщение о стрельбе", - сказали в пресс-службе УМВД по региону. На место выехали сотрудники, привлекалась скорая помощь. Водитель и кондуктор получили телесные повреждения.

В полиции уточнили, что факт стрельбы не зафиксировали, один из пассажиров бросил камень в окно трамвая. Проводится проверка. По уточненным данным, драку устроил молодой мужчина. В компании с ним было еще несколько человек. "Пассажир стал обвинять 47-летнюю работницу в повреждении своего сотового телефона. Конфликт перерос в драку, в результате которой кондуктору и 63-летней водителю трамвая были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.

Покинув вагон, пассажир камнями разбил лобовое стекло трамвая, после чего скрылся. Его ищут.