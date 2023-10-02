В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже местного жителя

В УФСБ по региону сообщили, что он передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в ЛНР местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж).