2 октября, 06:52,
обновлено 2 октября, 07:01
Военная операция на Украине

В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже местного жителя

Силовые структуры ЛНР/ ТАСС, архив
© Силовые структуры ЛНР/ ТАСС, архив

В УФСБ по региону сообщили, что он передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в ЛНР местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

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"Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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