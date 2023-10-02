В Сургуте при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

По факту произошедшего проводится проверка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. Погиб мужчина. Вероятная причина случившегося - замыкание электропроводки, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В одной из квартир жилого многоквартирного дома по улице Губкина города Сургута произошел пожар. При тушении возгорания обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры", - сказано в сообщении.

По факту произошедшего следователями проводится проверка. "По предварительным данным, очаг возгорания обнаружен в районе розетки, <...> в качестве приоритетной рассматривается версия о произошедшем замыкании электропроводки", - сказано в сообщении.