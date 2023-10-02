Водитель школьного автобуса в Подмосковье съехал в кювет из-за потери сознания

Планируется назначение судебных экспертиз, проводятся допросы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту ДТП в Московской области с автобусом, перевозившим 30 детей и 6 учителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 2 октября в экстренные службы городского округа Щелково поступила информация о том, что вблизи села Трубно школьный автобус совершил съезд в кювет. "По данному факту следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших среди школьников нет, за оказанием медицинской помощи обратился один взрослый с ссадинами и царапинами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, и водитель автобуса", - говорится в сообщении. Планируется назначение судебных экспертиз, проводятся допросы. Областная прокуратура также начала проверку по факту ДТП.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета, причиной аварии стало то, что водитель автобуса, почувствовал себя плохо и потерял сознание. "По предварительным данным, сегодня примерно в 8 часов 20 минут водитель автобуса частной компании перевозил 30 несовершеннолетних и 7 сопровождающих из города Щелкова в гимназию, расположенную в селе Душоново. Во время движения водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, в связи с чем автобус скатился в кювет", - сказали в пресс-службе.