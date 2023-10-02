В Приамурье при запуске отопления в школе произошли затопление и задымление

Была объявлена эвакуация

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Затопление и задымление произошли в белогорской школе в Амурской области при запуске отопления, была объявлена эвакуация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

"Сегодня с утра звезды не сошлись над гимназией №1. Сначала при запуске отопления вырвало заглушку, горячей водой затопило тир. Параллельно в другом месте школы на фоне пара началось задымление. Была объявлена эвакуация, все учащиеся первой смены организованно покинули здание", - говорится в сообщении.

По его словам, предварительной причиной двух ЧП стал включенный масляный обогреватель, который рабочий школы оставил включенным. Сначала загорелся провод, из самого обогревателя текло масло. Позже огонь перешел на напольное покрытие - линолеум, что стало причиной задымления.

"Принял решение - вторая смена сегодня не учится", - уточнил мэр. Также по его решению, комитету образования дано поручение провести расследование и проверки по всем школам. Школе, где произошло ЧП, будет объявлен выговор.

Отопительный сезон в Белогорске начался 2 октября.