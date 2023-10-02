В Омской области с виновника ДТП взыскали расходы на перевозку пострадавшей санавиацией

Мужчину ранее приговорили к семи годам колонии за нарушение правил ПДД

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Омский суд взыскал с жителя Муромцевского района Омской области более 670 тыс. рублей расходов на перевозку в Омск санитарной авиацией его супруги, которая по вине мужчины пострадала в ДТП и позже умерла в больнице, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Ранее мужчину приговорили к семи годам колонии за нарушение правил ПДД.

"Пострадавшую в результате аварии женщину доставили в медицинское учреждение с помощью средств санитарной авиации. Стоимость санитарного трехчасового полета по маршруту Омск - Муромцево - Омск составила 672 600 рублей, расходы по которым понесла Омская область. В целях взыскания с виновника ДТП указанных денежных средств прокурор Муромцевского района обратился в суд с исковым заявлением. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора", - рассказала Булихова.

Она уточнила, что 2 октября 2022 года в селе Моховой Привал мужчина без прав на вождение автомобиля управлял машиной без государственных знаков и врезался в скутер, на котором ехала его супруга. Женщина упала на асфальт и получила травму головы. Санавиацией ее доставили в Омск, но спустя два месяца она умерла, не приходя в сознание. Виновник ДТП пытался уничтожить улики и доказать, что супруга сама упала со скутера.