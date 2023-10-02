Волгоградского экс-следователя осудили на 10 лет колонии за взятку

Речь идет о сумме 21 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Бывший старший следователь следственного управления СК РФ по Волгоградской области Дмитрий Николаев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взятку от обвиняемых по уголовному делу в размере 21 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Дзержинским районным судом Волгограда Николаев Д. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 12 млн рублей, лишением права занимать должности на государственной службе на срок 5 лет, с лишением специального звания "майор юстиции". <…> Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй фигурант дела - Тришин - признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК России ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере") и отправлен в колонию строгого режима на 8 лет с назначением штрафа в размере 12 млн рублей.

В мае 2021 года сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в получении двух взяток экс-следователя управления СК РФ по Волгоградской области Дмитрия Николаева. По данным УФСБ России по Волгоградской области, Николаев через посредничество фигуранта дела Руслана Тришина с 2017 по 2019 год получил взятку от обвиняемых по уголовному делу общей суммой в 21 млн рублей. За вознаграждение экс-следователь обещал изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.