Жителя Хабаровска обвинили в убийстве жены с особой жесткостью

Инцидент произошел в июне 2023 года

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске обвинили местного жителя в убийстве с особой жесткостью. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел в июне 2023 года на даче в селе Черная речка Хабаровского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении.

41-летнего местного жителя обвинили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).