СМИ сообщили о задержании в Иране пяти обвиняемых в подготовке беспорядков

Информации о личностях задержанных агентство Tasnim не привело

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, попытавшихся организовать беспорядки в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По их данным, у задержанных изъяли техническое оборудование, которое они должны были использовать для повторения беспорядков в административном центре провинции, городе Захедане, где год назад протесты переросли в массовые столкновения. Источники отмечают, что злоумышленники планировали, в том числе, использовать технику, подключенную к сервису спутникового доступа в интернет Starlink. Оборудование переправили в Захедан за несколько дней до планируемых выступлений, однако местные силы безопасности перехватили партию с грузом.

Информации о личностях задержанных агентство не привело.

30 сентября 2022 года по меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в Захедане. Тогда несколько вооруженных лиц обстреляли один из полицейских участков города - это произошло в рамках протестов из-за гибели Махсы Амини. Как заявил начальник полиции провинции Систан и Белуджистан Ахмед Тахери, под огнем оказалась группа верующих, которые в это время выходили из мечети, расположенной рядом с участком. Власти провинции назвали случившееся терактом.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября 2022 года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, курдскую девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, распространилась информация о том, что Амини была избита полицейскими. Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.