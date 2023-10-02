В Калининграде произошел пожар в многоэтажном доме

Есть пострадавшая

КАЛИНИНГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Пожар ликвидируют в жилом многоэтажном доме в Калининграде, один человек пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Прямо сейчас сотрудники МЧС России по Калининградской области ликвидируют пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Красной в Калининграде. Из здания эвакуировано 15 человек. Есть пострадавшая, женщина получила отравление продуктами горения, ее передали медикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через четыре минуты после поступления тревожного сигнала пожарные были на месте происшествия. В ходе разведки выяснилось, что в комнате квартиры на втором этаже горят вещи. Площадь возгорания - 6 кв. м.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние жилые помещения. В настоящий момент открытое горение ликвидировано", - уточнили в регглавке МЧС.

В ликвидации пожара задействовано 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.