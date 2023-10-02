В СК начали проверку по факту опрокидывания каяков в Ладожском озере

По информации ведомства, высокая волна стала причиной происшествия

ТАСС, 2 октября. Высокая волна стала причиной опрокидывания каяков в акватории Ладожского озера в Республике Карелия, где из-за инцидента один человек погиб. По факту ЧП следователи начали проведение проверки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

"В следственном управлении СК РФ по Республике Карелия проводится проверка в связи с происшествием в акватории Ладожского озера. По предварительным данным, установлено, что 1 октября 2023 года незарегистрированная в МЧС группа из 8 человек осуществляла водный поход на каяках по акватории Ладожского озера. При прохождении участка водного маршрута с острова Валаам в деревню Укса из-за высокой волны произошло опрокидывание каяков, люди оказались в воде, но смогли добраться до берега", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спустя непродолжительное время один из участников похода, мужчина 1975 года рождения, скончался. "В настоящее время следователи выехали на место происшествия, произвели его осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, один человек погиб и один пострадал при сплаве на каяке в Карелии. Тургруппа в составе восьми человек на пяти каяках преодолевала маршрут, когда двухместная лодка перевернулась.