В Уфе возбудили уголовное дело из-за нарушений при проектировании путепровода

На объекте зафиксировали смещение опор

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении неустановленных лиц по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода в Уфе, где зафиксировано смещение опор и превышение предельно допустимой нагрузки на сваю. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан при эксплуатации объекта, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"При проведении обследования опор конструкции зафиксировано их смещение, а также превышение предельно допустимой нагрузки на сваю, что создает угрозу жизни и здоровью граждан и безопасности при дальнейшей эксплуатации объекта. В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ГАУ Управление государственной экспертизы республики. Объект строился по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", добавили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году администрация Уфы и ГУП Уфимский проектно-производственный центр "Уралдортранс" заключили муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства транспортной развязки в поселке Зинино. В декабре 2020 года она получила положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Башкирии. В июне 2021 года заключен контракт с ООО "Уралмостострой" на строительство развязки стоимостью свыше 1,3 млрд рублей со сроком окончания в конце 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

По данным мэрии Уфы, объект расположен в 200 м от действующего железнодорожного переезда, его длина составляет 106 м, путепровод рассчитан на четыре полосы движения, состоит из четырех опор и 36 балок пролетного строения. Общая протяженность основной дороги - более 1,8 км. Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит решить проблему заторов на действующем переезде.