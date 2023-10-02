Во Владивостоке более 13 тыс. жителей остались без света из-за аварии на ЛЭП

Прокуратура начала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи (ЛЭП) стала причиной отключения света в 60 домах во Владивостоке. Электричества нет у 13,5 тыс. человек. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Ленинского района города Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. В 15:45 (08:45 мск) 2 октября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии на улицах Адмирала Кузнецова, Горийская, Невельского, Ладыгина, Нейбута, Воропаева, Ватутина и других во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 13,5 тыс. жителей. Без электроэнергии находятся более 60 многоквартирных домов, 19 частных домовладений, а также образовательные организации и детские сады", - говорится в сообщении.

Сетевая организация начала аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.