2 октября, 09:05

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 октября. Подозреваемый в убийстве четырехлетней девочки в Липецке задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее четырехлетней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт в семье произошел вечером 1 октября. Следователь регионального СУ СК России решает вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация