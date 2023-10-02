В Липецке задержали подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 2 октября. Подозреваемый в убийстве четырехлетней девочки в Липецке задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее четырехлетней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт в семье произошел вечером 1 октября. Следователь регионального СУ СК России решает вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.