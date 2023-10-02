В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна школы из-за сигнализации

Пострадавших школьников госпитализировали

ТАСС, 2 октября. Трое детей, по предварительной информации, получили травмы, выпрыгнув из окна школы в Ульяновске, после срабатывания экстренной системы оповещения из-за сбоя электроснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

"Сейчас назначена служебная проверка по данному факту. Специалисты выехали туда для того, чтобы в полной мере разобраться в ситуации. <…> Подтверждается то, что дети на самом деле получили травмы. <…> Предварительно, трое [детей получили травмы]", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что школьники выпрыгнули из окна, испугавшись сработавшей в здании сигнализации. Как уточнила собеседница агентства, пострадавших школьников госпитализировали.

В Telegram-каналах 2 октября появились сообщения о том, что трое детей выпрыгнули из окна школы №64, испугавшись звука сработавшей в здании сигнализации. По предварительным данным, сигнализация включилась из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром 2 октября в Заволжском районе города.