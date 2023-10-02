В Брянске судебных приставов осудили за подделку приказов мирового судьи

Им назначили наказание в виде лишения свободы условно

БРЯНСК, 2 октября. /ТАСС/. Двух судебных приставов и директора коммерческой фирмы из Брянска осудили за подделку приказов мирового судьи, когда они хотели незаконно вернуть 700 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

"Собранные следственными органами СК РФ по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двоим бывшим сотрудникам подразделений УФССП России по Брянской области и директору коммерческой организации по ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 1 ст. 286 УК РФ в зависимости от степени и роли участия каждого в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Директор фирмы обратился к приставам с просьбой помочь вернуть деньги, удержанные с организации. Совместно с коммерсантом сотрудники ФССП разработали план по возврату более 700 тыс. рублей. Для этого они изготовили поддельные приказы о взыскании задолженности по заработной плате, в том числе подставным работником организации.

Суд назначил сотрудникам ФССП наказания в виде лишения свободы на срок от двух лет и трех месяцев до двух лет и девяти месяцев условно, директору фирмы - один год и три месяца лишения свободы условно.