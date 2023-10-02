Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии похитителя антиквариата

Илье Новоселову и его сообщнице Надежде Ларионовой также выписали штраф на 50 тыс. рублей каждому

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Суд в Москве вынес приговор Илье Новоселову и Надежде Ларионовой, которые в сентябре 2020 года похитили картины, старинные иконы и антикварные предметы из квартиры коллекционера в центре столицы, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Они осуждены по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба), п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность). Новоселов приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу 50 тыс. рублей, Ларионова - к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По материалам дела, 30 сентября 2020 года сообщники проникли в квартиру художника-реставратора Виктора Ларионова на Большой Пионерской улице и похитили работы известных художников, в том числе Левитана, Врубеля, Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы XII-XVIII веков. Одной из злоумышленников оказалась сестра потерпевшего.

Похищенные предметы представляют культурную ценность, их стоимость оценивается на сумму более 39 млн рублей. В настоящее время они возвращены законному владельцу.