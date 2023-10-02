В Свердловской области водитель сбил беременную женщину с двухлетним ребенком

Пострадавшую госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил беременную женщину с двухлетним ребенком на пешеходном переходе в Артемовске Свердловской области. В результате женщину госпитализировали с переломами плеча, челюсти и ступни, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на женщину 1996 года рождения и ее двухлетнего сына, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок не пострадал, в лечении не нуждается, после осмотра отпущен домой. Женщина с переломами плеча, челюсти, ступни госпитализирована в травматологическое отделение. Также установлено, что женщина-пешеход беременна сроком 21-22 недели", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что медосвидетельствование водителя показало, что тот был трезв. Другие обстоятельства произошедшего уточняются.