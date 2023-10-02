На МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

Движение в районе аварии затруднено - заняты две полосы из шести

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Водителей призвали выбирать маршруты объезда из-за аварии с участием нескольких автомобилей на 90-м км МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внутренней стороне 90-го км МКАД (развязка с Осташковским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Движение в районе аварии затруднено - заняты две полосы из шести.