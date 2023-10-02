Суд обратил в доход РФ недвижимость и машину экс-депутата алтайского заксобрания

Траты чиновника превышали задекларированную зарплату, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Квартиру в Новосибирске, недвижимость в Сочи и машину экс-депутата Алтайского краевого законодательного собрания общей стоимостью 15 млн рублей суд обратил в доход государства. Траты чиновника превышали задекларированную зарплату, сообщила ТАСС помощник прокурора края Мария Антошкина.

"Общая стоимость приобретенного на момент покупки превышала 15 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года. Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Алтайский краевой суд поддержал позицию прокуратуры, признав требования об обращении указанного имущества в доход государства законными и обоснованными", - рассказала она.

Согласно предоставленным данным, с 2018 года экс-депутат, полномочия которого приостановлены в 2021 году, и его родственники купили квартиру в Новосибирске, нежилое помещение в Сочи (апартаменты) на берегу моря, парковочное место в Барнауле, а также автомобиль Range Rover Evoque 2019 года выпуска. Автомобиль был разобран на запчасти, поэтому его стоимость заменят денежной выплатой, добавили в прокуратуре.