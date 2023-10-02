На месте от МЧС работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава

АСТРАХАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани по улице Карла Маркса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"2 октября в 12:35 мск в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе г. Астрахани, ул. Карла Маркса, 9. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

Проводится наращивание группировки тушения на месте пожара. От МЧС работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области заявили, что возгорание локализовали. "Локализация на месте пожара объявлена в 13:30 мск на площади 306 кв. м", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (14:20 мск) - добавлена информация о локализациии пожара.