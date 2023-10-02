Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Столкнулись пять автомобилей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пять машин столкнулись на 90-м км МКАД, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На внутренней стороне 90-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомашин. По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что, предварительно, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на две машины, стоящие в крайней левой полосе по причине мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя автомобилями. "В результате дорожной аварии три человека с различными травмами были доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что движение в районе аварии затруднено - заняты две полосы из шести, и порекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты.