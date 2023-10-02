2 октября, 10:46

В Свердловской области из-за наезда автобуса на остановку пострадал ребенок

Девочку осматривают медики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус наехал на остановочный комплекс и припаркованный за ним автомобиль в поселке городского типа Пышма в Свердловской области. В салоне в момент аварии находился девятилетний ребенок, его осматривают медики, сообщается в Telegram-канале регионального УГИБДД.

"В пгт Пышма водитель рейсового автобуса потерял контроль за управлением транспорта, наехал на остановочный комплекс и припаркованный за ним автомобиль "Лада Приора". Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют причины ДТП. В момент аварии в салоне находилась 9-летняя девочка-пассажир, в настоящий момент ее осматривают медики, оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении. 

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РоссияСвердловская область
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