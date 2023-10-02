Мосгорсуд оставил в СИЗО пенсионера по делу о поджоге релейного шкафа в Реутове

По версии следствия, кураторы обвиняемого связались с ним через Telegram, предложили заработок, а также выслали инструкции по поджогу релейного шкафа и рассказали, как изготовить бутылку с горючей смесью

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение арестовать пенсионера из Балашихи Александра Честных по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Реутов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Честных на решение суда первой инстанции и постановил оставить решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, а жалобу адвоката обвиняемого - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. Ранее Честных был арестован до 9 ноября.

Поджог релейного шкафа на станции Реутов произошел 6 сентября 2023 года. Спустя два дня по подозрению в преступлении был задержан 60-летний житель Балашихи Александр Честных. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, кураторы обвиняемого связались с ним через Telegram в конце августа и предложили заработок, а когда он согласился, выслали инструкции по поджогу релейного шкафа и рассказали, как изготовить бутылку с горючей смесью. После исполнения преступного замысла Честных получил от заказчика $350 в криптовалюте через специальное приложение на смартфоне.

Вину он признал, ему грозит до 20 лет лишения свободы.