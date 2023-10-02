Сломавший фонтан "Принцесса Турандот" в центре Москвы был пьян

Задержанному может грозить штраф, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Молодой человек, сломавший памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате в центре Москвы, признался, что сделал это в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Со слов задержанного, противоправное деяние он совершил под воздействием алкогольного опьянения", - сказал он.

Ночью 28 сентября мужчина взобрался на конструкцию фонтана и раскачал ее, в результате объект оказался поврежден. На следующий день полицейские задержали нарушителя в Кривоарбатском переулке, им оказался 20-летний приезжий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ему может грозить штраф, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. В настоящее время в отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фонтан уже повреждали 9 сентября - на него забрался мужчина и сломал верхнюю часть скульптуры.