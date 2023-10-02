В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На территории субъекта ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 октября в Свердловской области, где ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 2-3 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятыйй класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем может подняться до плюс 17 градусов.

По данным Авиалесоохраны, самая сложная ситуация с лесными пожарами наблюдается в Свердловской области, где зафиксировано восемь возгораний на площади, пройденной огнем, 1,1 тыс. га. На тушении задействовано свыше 220 человек, более 30 единиц техники и воздушное судно.

Ранее в Свердловской области ввели в лесах режим ЧС регионального характера.