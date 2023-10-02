Полицейские изъяли у жителя Мелитополя 50 тыс. капсул психотропного препарата

В действиях мужчины усмотрели административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.4.2 КоАП РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли незаконный оборот лекарственных средств, изъяв у жителя Мелитополя Запорожской области более 50 тыс. капсул лекарственного препарата, оборот которого ограничен. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Запорожской области.

"Правоохранители изъяли у местного жителя более 50 тыс. капсул лекарственного препарата, оборот которого ограничен. Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков временного управления МВД России по Запорожской области, совместно с коллегами из регионального главка в ходе проверочных мероприятий выявили факт реализации жителем города Мелитополя в аптеке лекарственного препарата без рецепта и лицензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях мужчины усматривается административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств).