2 октября, 12:24

В Новосибирской области девочка пыталась убить школьницу ножом

СК возбудил дело

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя школьница пыталась убить другую девочку канцелярским ножом в лесополосе в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СК по региону.

"Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 октября между школьницами произошел конфликт. В ходе ссоры 14-летняя девочка нанесла потерпевшей удары ножом. "Довести умысел на убийство до конца ей не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. В настоящее время угрозы для жизни ребенка не имеется", - добавили в СК.

Сейчас подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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