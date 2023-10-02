Суд приговорил экс-сотрудников угрозыска в Кызыле к 18 и 14 годам колонии за убийство

Жертвой бывших милиционеров стал мужчина

ТАСС, 2 октября. Суд приговорил бывшего начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции по Кызылу (Тува) и его экс-подчиненного к 18 и 14 годам исправительной колонии строгого режима за убийство, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тувы.

"Верховный суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу прошлых лет в отношении бывших сотрудников полиции по обвинению в убийстве человека, совершенное группой лиц с особой жестокостью. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по пп. "д" "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с отягчающими обстоятельствами, с особой жестокостью - прим. ТАСС), по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 18 и 14 лет с ограничением свободы и отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому", - говорится в сообщении.

В 2008 году возле автодороги Кызыл - Эрзин были найдены обгорелые человеческие останки. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. В 2020 году производство по делу было возобновлено. Были задержаны бывший начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции по Кызылу и его экс-подчиненный.

Суд установил, что в марте 2008 года ночью сотрудники милиции вывезли на пустырь задержанного. Руки мужчины были закованы в наручники. "Один из сотрудников - бывший начальник одного отдела милиции - стал требовать от задержанного извинений за высказанные последним ранее в здании УВД города Кызыла угрозы в его адрес и адрес членов его семьи. На отказ в принесении извинений он нанес задержанному многочисленные удары руками и ногами в различные части тела и головы, после чего облив его бензином, поджег", - пояснили в прокуратуре.

После того, как мужчину охватил огонь, второй сотрудник милиции нанес удары молотком по голове. Мужчина умер на месте. "Согласившись с позицией прокурора, суд лишил бывшего начальника отдела полиции специального звания полковника полиции", - отметили в прокуратуре.