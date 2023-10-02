В МЧС назвали причину трех пожаров в Нарьян-Маре

По данным ведомства, они произошли из-за поджогов

ТАСС, 2 октября. Причиной трех пожаров в Нарьян-Маре 30 сентября, в том числе возгорания на площади 300 кв. м в доме по улице Октябрьской, стали поджоги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу (НАО). Подозреваемые задержаны.

"В минувшие выходные в Нарьян-Маре произошла серия поджогов, - указано в сообщении. - Совместными усилиями дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы и сотрудников УМВД России по НАО злоумышленники были задержаны".

Первое сообщение о возгорании расселенного дома по улице Явтысого поступило в 19:22 мск, пожар был оперативно ликвидирован на площади 7 кв. м. Следующее сообщение о возгорании по улице Авиаторов на пульт диспетчеру поступило в 19:52 мск, пожар потушен на площади 4 кв. м. Третье сообщение об открытом горении на втором этаже расселенного дома по улице Октябрьская поступило в 20:09 мск, пожар был полностью ликвидирован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.