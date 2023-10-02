Генпрокуратура направила в суд дело экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Его обвиняют в хищении 156 млрд рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова о присвоении 156 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поскольку Беджамов скрылся от следствия в Великобритании, дело будет рассматриваться заочно. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом банка, в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств Внешпромбанка, в состав которой вошли вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. С апреля 2009 года по декабрь 2015 года, считает следствие, средства банка были присвоены путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома - в общей сложности на 156 млрд рублей.

Следствие вел следственный департамент МВД. "В настоящее время обвиняемый скрывается в Великобритании, в его выдаче отказано. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - сообщили в Генпрокуратуре.

В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы (позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года), ее заместителя Екатерину Глушакову - к четырем годам. В отношении других участников организованной группы уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом суде.

Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года. Георгий Беджамов являлся также президентом Федерации бобслея и скелетона России. Он был задержан полицией Монако в середине апреля 2016 года. В июле того же года апелляционный суд Монако отказал в экстрадиции Беджамова, а в сентябре Минюст княжества сообщил, что князь Альбер II принял решение отказать в экстрадиции в РФ. По словам источника, Беджамов из Монако уехал в Великобританию и сейчас находится в Лондоне.