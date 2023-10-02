В Калмыкии сотрудников соцучреждения обвиняют в хищении порядка 8 млн рублей

Следствие наложило арест на имущество одной из подозреваемых

ЭЛИСТА, 2 октября. /ТАСС/. Около 8 млн рублей похитили с личных счетов подопечных социально-медицинского учреждения для детей-инвалидов Республики Калмыкия, обвинение в мошенничестве предъявили двум его сотрудницам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"Главным СУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера одного из социально-медицинских учреждений для детей-инвалидов в городе Элисте Валентины Мамаевой и сестры-хозяйки Татьяны Богославской. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, Мамаева и Богославская, обманывая директора дома-интерната и злоупотребляя его доверием, в период с 2011 по 2018 год похитили с личных счетов подопечных более 7 млн 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть преступление, соучастницы вносили в бланки товарных чеков и накладные индивидуальных предпринимателей ложные сведения о приобретении на похищенную сумму товаров для воспитанников. Поддельные документы Мамаева и Богославская с отчетами представляли в отдел опеки и попечительства администрации Элисты. Уточняется, что следствие наложило арест на имущество Богославской.