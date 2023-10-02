2 октября, 13:48

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Прогнозируемые утренние заморозки связаны с затоком холодного воздуха с севера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в северной части Ростовской области утром 4 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении - заморозки. По данным Росгидромета, утром 4 октября местами по северной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, прогнозируемые утренние заморозки связаны с затоком холодного воздуха с севера после прохождения холодного атмосферного фронта через Ростовскую область. "Температура воздуха понизится до + 9 - 14 градусов, местами до + 5, а при прояснениях в утренние часы кратковременно ожидается дополнительное выхолаживание в области высокого давления, что будет способствовать понижению температуры в воздухе и на поверхности почвы до отрицательных значений  (- 1 - 2 градуса) - по северной половине Ростовской области. Такое понижение температуры после продолжительной теплой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше + 15 градусов является опасным явлением", - сказала Назарова.

По ее словам, заморозки могут навредить неубранным овощным культурам. 

Теги:
РоссияРостовская область
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