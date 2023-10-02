Суд в Екатеринбурге заключил под стражу мужчину, пытавшегося поджечь кафе

Его арестовали до 29 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджога кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Избрана мера пресечения - содержание под стражей по 29 ноября", - сказала собеседница агентства, уточнив, что мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В воскресенье Telegram-канал Baza сообщил, что житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе "Дамаск" на улице Малышева, пожара удалось избежать. По информации пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, это произошло из-за того, что мужчину не пустили в заведение. Ранее задержанный 10 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи, последнее наказание он отбыл 4 апреля 2023 года, отмечал Горелых.