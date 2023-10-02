В Курской области в результате пожара погибли три человека

Среди жертв ЧП есть дети

ТАСС, 2 октября. Трое человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате пожара в жилом доме селе Дерюгино Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

"В 14:20 2 октября на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России Курской области поступило сообщение о загорании в жилом деревянном доме по н. п. Дерюгино, Дмитриевского района Курской области. <…> В результате пожара погибли три человека (дети 2016 и 2022 годов рождения и женщина 1987 года рождения)", - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что на место происшествия прибыли пожарные 26-й пожарной части Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По предварительной версии, установлено, что происходит возгорание на кровле в жилом деревянном доме.

В пресс-службе уточнили, что пожар ликвидирован, в его тушении участвовали 16 человек и 6 единиц техники.