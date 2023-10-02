El Pais: ночной клуб в Испании, где возник пожар, требовали закрыть в 2022 году

По данным газеты, руководство Мурсии не смогло пояснить, почему не было никакого контроля за соблюдением соответствующего постановления

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Городские власти выдавали постановление о прекращении деятельности дискотеки в Мурсии, где произошел пожар, еще в январе 2022 года. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, в июне 2019 года компания - владелец ночного клуба уведомила мэрию о том, что разделила помещение на два. Власти сочли, что изменение такого масштаба требовало новой лицензии. Поэтому в январе 2022 года было выдано постановление о прекращении деятельности заведения, отмечает издание.

Как сообщает El Pais, власти не смогли пояснить, почему не было никакого контроля за соблюдением постановления.

1 октября в городе Мурсия на юго-востоке Испании в здании, где проходила дискотека, произошел пожар. В результате погибли 13 человек. Точные причины возникновения пожара пока не установлены. В Мурсии объявлен трехдневный траур.