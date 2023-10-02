В Уфе предъявили обвинение директору железнодорожного вокзала

СУ СК РФ по Башкирии подозревает его в получении взятки в особо крупном размере

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Обвинение в получении взятки в крупном размере предъявлено директору железнодорожного вокзала Уфы. Он получал деньги от арендаторов за покровительство, всего порядка 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

"Предъявлено обвинение 54-летнему начальнику железнодорожного вокзала станции "Уфа" ОАО "РЖД" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки и получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2023 годы получал взятки от предпринимателей, арендующих торговые площади на территории вокзала. Взамен он обещал общее покровительство и лояльность в случаях нарушений арендатором условий договора. "Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 7 до 13 тыс. рублей ежемесячно. Всего за указанный период им получено более 600 тыс. рублей. Преступные факты были выявлены оперативниками управления ФСБ России по Республике Башкортостан", - добавили в СК.

Обвиняемому на время расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.