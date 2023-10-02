В ВГА Харьковской области сообщили о поражении склада с боеприпасами ВСУ в Купянске

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что на купянском направлении самые серьезные бои идут в районе Синьковки и Петропавловки

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская авиация нанесла удар по крупному складу с боеприпасами ВС Украины в Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Наша авиация продолжает работать по тыловым районам, местам сосредоточения живой силы противника. Поражен крупный склад с боеприпасами в Купянске", - сказал Ганчев.

Он добавил, что на купянском направлении самые серьезные бои идут в районе Синьковки и Петропавловки. Серьезных изменений на линии боевого соприкосновения нет.