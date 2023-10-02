В Ленобласти завершился пожароопасный сезон в лесах

Он длился 156 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон официально завершен в лесах Ленинградской области, он длился 156 дней. Площадь пожаров в этом году сократилась, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Ленинградской области официально завершен пожароопасный сезон в лесах. По результатам сезона регион выполнил целевой показатель нацпроекта "Экология" по ежегодному сокращению площади пожаров на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.

В 2023 году было зарегистрировано 162 лесных пожара на площади 104,21 га. Все очаги были ликвидированы силами лесной пожарной охраны лесничеств в день обнаружения. Пожароопасный сезон длился 156 дней, в 2023 году он начался с 25 апреля.

Завершение сезона обусловлено понижением среднесуточных температур и установлением осенней дождливой погоды, объяснили в пресс-службе.