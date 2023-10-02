2 октября, 15:21,
обновлено 2 октября, 15:27

В Нижнем Новгороде при обрушении плиты долгостроя погиб человек

Еще один пострадал

ТАСС, 2 октября. Один человек погиб и еще один, по предварительным данным, пострадал в результате обрушения плиты недостроенного здания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Нижегородской области.

"В результате ЧП на улице Июльских Дней, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них погиб до прибытия бригады скорой помощи. Один человек в тяжелом состоянии эвакуирован в городскую клиническую больницу №33 реанимационной бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф", - сообщили в министерстве.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в строящемся здании на улице Июльских Дней обрушилась плита перекрытия между пятым и четвертым этажами. Сообщение о ЧП поступило в 16:00 мск. На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательных подразделений Нижнего Новгорода, а также работники городского аварийно-спасательного отряда.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в долгострое на улице Июльских Дней в Нижнем Новгороде рухнула плита, есть погибший. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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