Экс-депутату гордумы Воронежа заменили колонию на принудительные работы

Сергей Кудрявцев был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 2 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа заменил экс-депутату городской думы Воронежа Сергею Кудрявцеву, осужденному на 4 года колонии за мошенничество с бомбоубежищем на сумму более 30 млн рублей, неотбытую часть срока на принудительные работы в течение 2 лет 5 месяцев. Об этом сообщила ТАСС представитель суда.

"Кудрявцеву <...> заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 2 года 5 месяцев 29 дней с удержанием в доход государства 5% от заработной платы", - сказала она.

По данным собеседницы агентства, решение принято судом в понедельник, ранее Кудрявцев был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

В апреле 2022 года Ленинский районный суд Воронежа признал учредителя ООО "Альянс ВК", депутата Воронежской городской думы 51-летнего Сергея Кудрявцева виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 1 млн рублей. Прокуратура области с приговором не согласилась и обжаловала его, после чего Кудрявцеву Воронежским был вынесен приговор в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

По данным прокуратуры, в 2017 году Кудрявцев решил присвоить землю под принадлежащим его компании зданием Дворца культуры в Воронеже, для этого он скрыл, что в здании есть нежилое помещение в федеральной собственности - бомбоубежище, из-за чего участок не подлежит отчуждению. Кудрявцев предоставил в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области заявление о предоставлении участка в собственность без проведения торгов за 2,5% от его кадастровой стоимости. В итоге договор купли-продажи был заключен, стоимость участка составила 783 тыс. рублей при его кадастровой стоимости 31 млн рублей. Позже сделка купли-продажи была признана недействительной, земельный участок изъяли в федеральную собственность.